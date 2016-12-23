  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2016.12.24 Текущий номер: N51 (1139) 22 декабря
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Предложение аграриев сменить дату выборов не вызвало энтузиазма у депутатов Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 23, 17:00   |   Комментариев: 0

Предложение правящего Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) перенести дату парламентских выборов и сократить на полгода срок полномочий нынешнего парламента вызвали большие сомнения у прочих депутатов.  

Одни его называют популистским, другие считают, что достаточно перенести выборы на месяц, третьи вообще не одобряют внесение изменений в Конституцию.

ЛСКЗ с несколькими представителями Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей в четверг зарегистрировали в секретариате сейма поправку к Конституции, согласно которой парламентские выборы проводились бы в марте.

Перенести выборы с октября на март предлагается для того, чтобы вновь избранный парламент сам получил возможность формировать бюджет страны следующего года. В таком случае срок полномочий сейма нынешнего созыва сократился бы на полгода.

Староста фракции социал-демократов, которые являются партнерами аграриев по коалиции, Ирэна Шяулене назвала эту идею популистской.

“Достаточно популистское предложение, поскольку сейм сокращает срок полномочий на полгода. Но вопрос, удастся ли убедить других парламентариев для внесения изменения”, – сказал он BNS.

Староста крупнейшей оппозиционной фракции Союза Отечества-Литовских христианских демократов Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не одобряет  любые поспешные изменения Конституции.

Консерватор отметил, что можно значительно сократить срок формирования нового кабинета министров и утверждения его программы в сейме, тогда останется больше времени на корректировку проекта бюджета.

Сейчас в Конституции предусматривается, что очередные парламентские   выборы  проводятся в год завершения полномочий депутатов, во второе воскресенье октября.

Для внесения поправок в Конституцию требуется поддержка минимум 94 депутатов, а голосование должно состояться дважды с перерывом в три месяца.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿