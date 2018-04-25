Предложение Правительству: продовольственные купоны – каждому жителю

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Если Правительство и Сейм одобрят, продовольственные купоны будут раздаваться всем жителям, и каждому из них предоставят ежемесячную скидку 6 евро.

По утверждению Министерства сельского хозяйства, это послужит мотивацией для жителей совершить покупки ка можно дешевле, а для земледельцев – продать больше продукции. Между тем эксперты говорят, что большинство жителей этой системой пользоваться не будет, и конкуренцию это не изменит.

В предлагаемом Правительству пакете снижения цен указано, что продовольственными купонами смогут пользоваться все жители – одному человеку в месяц будут полагаться три купона, дающие скидку 6 евро от стоимости купона. Предположительно, стоимость одно купона составит 10 евро, а скидка – 2 евро.

Иными словами, семья из 4 человек в месяц получат скидку в размере 24 евро, но в небольшом магазинчике фермера должна будет потратить 96 евро.

BNS