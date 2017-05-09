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Предложение разрешить писать букву w в паспорте прошло первый этап в сейме Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 09, 14:00   |   1 комментарий

Предложение разрешить писать на основной странице удостоверяющих личность документов имена и фамилии нелитовскими буквами латинского алфавита прошло первый этап в сейме Литвы.

В первом чтении за проект закона о написании имен и фамилий в личных документах проголосовали 64 члена сейма, против было 25 парламентариев, 13 воздержались. Теперь проект рассмотрят профильные комитеты парламента, в зал пленарных заседаний проект должен вернуться 20 июня.

Представивший поправки социал-демократ, экс-премьер Гядиминас Киркилас сказал, что закон разрешил бы проблемы, с которыми сталкиваются заключившие смешанные браки люди и которые связаны с различным написанием фамилий в документах, а также способствовал бы улучшению отношений с Польшей.

“Мы тут решаем совсем небольшой вопрос, который на самом деле стал причиной определенного охлаждения в наших межгосударственных отношениях. Так что, может быть, давайте сегодня проявим добрую волю, примем решение, оно никак нам не повредит. Кое-кто говорит, что мы меняем алфавит. Алфавит мы не меняем, алфавит остается тот же. Кое-кто говорит, что будет искажено общественное пространство. Общественное пространство уже давно искажено названиями Maxima, Swedbank. Как вам известно, практически все книги зарубежных авторов пишутся на языке оригинала и эти буквы уже давно используются. Опасности намного меньше плюсов, которые мы получим как государство, вместе с нашими стратегическими партнерами – поляками”, – сказал Г. Киркилас.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (83.220.237.181) йозас пишет:
    2017 05 09 at 16:51

    можно полностью вводить весь латинский алфавит.и общаться будем на евроязыке. умирает Lietuva.






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