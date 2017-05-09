Предложение разрешить писать букву w в паспорте прошло первый этап в сейме Литвы

Предложение разрешить писать на основной странице удостоверяющих личность документов имена и фамилии нелитовскими буквами латинского алфавита прошло первый этап в сейме Литвы.

В первом чтении за проект закона о написании имен и фамилий в личных документах проголосовали 64 члена сейма, против было 25 парламентариев, 13 воздержались. Теперь проект рассмотрят профильные комитеты парламента, в зал пленарных заседаний проект должен вернуться 20 июня.

Представивший поправки социал-демократ, экс-премьер Гядиминас Киркилас сказал, что закон разрешил бы проблемы, с которыми сталкиваются заключившие смешанные браки люди и которые связаны с различным написанием фамилий в документах, а также способствовал бы улучшению отношений с Польшей.

“Мы тут решаем совсем небольшой вопрос, который на самом деле стал причиной определенного охлаждения в наших межгосударственных отношениях. Так что, может быть, давайте сегодня проявим добрую волю, примем решение, оно никак нам не повредит. Кое-кто говорит, что мы меняем алфавит. Алфавит мы не меняем, алфавит остается тот же. Кое-кто говорит, что будет искажено общественное пространство. Общественное пространство уже давно искажено названиями Maxima, Swedbank. Как вам известно, практически все книги зарубежных авторов пишутся на языке оригинала и эти буквы уже давно используются. Опасности намного меньше плюсов, которые мы получим как государство, вместе с нашими стратегическими партнерами – поляками”, – сказал Г. Киркилас.

BNS

Метки: Г. Киркилас, Литва