Предложение усилить сигнал LRT в Польше не оправдает себя — глава LRT

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Предложения премьера Саулюса Сквярнялиса об усилении сигнала трансляции программ литовского радио и телевидения Lietuvos radijas ir televizija (LRT) в Польше не помогут обеспечить доступность телевидения для литовцев Польши, заявила руководитель LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене.

По ее словам, премьер еще несколько месяцев назад озвучил желание литовцев польского Пуньска получить возможность смотреть программы LRT, однако она отмечает, что соотечественники, проживающие в Польше, могли бы более эффективно пользоваться уже имеющимися возможностями.

«LRT поинтересовалось этим вопросом, и считает, что именно такое решение вопроса трансляции программ LRT на польскую территорию является неэффективным и призывает литовцев Польши пользоваться уже существующими возможностями смотреть программы LRT», — отметила М. Гарбачяускайте-Будрене в комментарии, присланном BNS.

Она добавила, что Литовский центр радио и телевидения Lietuvos radijo ir televizijos centras (LRTC) предложил решить вопрос трансляций на Пуньск путем приобретения передатчика стоимостью 150 тыс. евро. Однако, только за счет усиления сигнала LRT из Литвы на Пуньск, польские литовцы автоматически не начнут смотреть программы литовского национального транслятора — по словам экспертов LRT, жители все равно вынуждены будут приобрести коллективную антенну, настроенную на литовскую сторону.

Сейчас LRT транслирует свои программы для зарубежных литовцев, в том числе и в Польше, через спутниковый канал LRT Lituanica. Передачи LRT можно смотреть и слушать в интернете, в разделе медиатеки LRT.

На этой неделе С. Сквярнялис заявил, что вновь слышал пожелания литовской общины Польши смотреть программы LRT. Он добавил, что предварительно обсуждал с М. Гарбачяускайте-Будрене проблемы, и не исключил, что будут искать и другие способы решения, чтобы в Сейнах, Пуньске, Сувалках могли смотреть LRT.

В Литве проживает около 200 тыс. этнических поляков, а Польше — около 5 тыс. литовцев.

BNS