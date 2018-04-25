Предложения НАТО по ПВО будут подготовлены в следующем году

🔊 Воспроизвести

Предложения по противовоздушной обороне (ПВО) Балтийских стран блок НАТО должен подготовить в следующем году, говорит министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

«Должно быть проведено детальное исследование, как решать проблемы ПВО НАТО в целом, не только нашего региона», — сказал министр журналистам в четверг.

«В феврале на встрече министров обороны должно быть представлено общее видение этого исследования. В июне уже будут более серьезные предложения, более конкретные предложения», — добавил он.

У Литвы сейчас нет систем ПВО большой дальности и самолетов для выполнения боевых заданий, например, истребителей.

Однако армия страны сейчас покупает ракеты средней дальности и располагает системами ПВО малой дальности.

Министр обороны сказал, что этих систем будет достаточно для обеспечения потребности в ПВО малой и средней дальности.

«Ни одна страна не может полностью закрыть свое воздушное пространство, но прежде всего важен и фактор сдерживания. С 90%-ной вероятностью попадания в цель авиация противника не сможет свободно маневрировать», — сказал Р. Кароблис.

«В самой России только Москва полностью закрыта, а вся остальная территория не закрывается», — поддержал его главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Йонас Витаутас Жукас.

По словам генерала, в Альянсе сейчас «все понимают ПВО как проблему и в будущем она будет решаться».

Р. Кароблис сказал, что Литва не добивается постоянного размещения в регионе систем противоракетной или противовоздушной обороны большой дальности, потому что понимает проблему их дефицита во всем Альянсе.

«Просто нужно, чтобы такие мощности могли прибыть сразу, когда это понадобится, и чтобы те военные, которые прибывают, знали конкретные места и задачи, которые нужно выполнять», — сказал министр.

Литва также добивается, чтобы осуществляемая сейчас в странах Балтии миссия воздушной полиции НАТО стала составной частью ПВО. Это означает, что истребители стран-членов Альянса в случае кризиса смогут выполнять боевые задачи.

BNS

Photo by The U.S. Army on Foter.com / CC BY