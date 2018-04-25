Сейм Литвы начал дискуссии о новых местах запрета на курение

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12 января, депутаты Сейма рассмотрели предложение в связи с расширением зон, в которых запрещается курение. Данные поправки акцентируют запрет на курение на балконах и террасах многоквартирных домов.

Предлагается расширить список мест, где будет запрещено курить, среди них – и на балконах, террасах многоквартирных домов, если хотя бы один из жителей будет против курения. Этот запрет не будет действовать, если в многоквартирном доме не будет жителей, выступающих против этого.

Аналогичный порядок действует в Латвии.

В предложении акцентируется запрет на курение табака, табачных изделий в конкретных местах: на балконах и террасах многоквартирных домов, если хотя бы один житель выступает против; в павильонах на остановках общественного транспорта (под крышей); на детских площадках и в местах, где предоставляют услуги общепита; при обслуживании клиентов на улице (у находящихся на улице столиков, под крытыми навесами, в других подобных постройках), за исключением специально предназначенных для этого мест; в местах проведения досуга на улице, где проводят спортивные и другие состязания.

В поправках также предусматривается обязать компании, либо физических лиц, ответственных за надзор здания, в котором возможно курение, чтобы табачный дым из накуренного помещения не попадал в другие помещения.

Закон поддержало большинство членов Сейма, присутствовавших на заседании в субботу. Правда, число депутатов, зарегистрировавшихся на вечерней сессии, было ниже 50. Депутаты проголосовали следующим образом:за запрет на курение 40 депутатов, против- 2, воздержались 6 депутатов. Окончательное принятие поправок планируется на середину февраля, во время продленной осенней парламентской сессии.

Если закон будет принят, курение на балконах будет запрещено с 1 марта.

В настоящее время в Литве запрещено курение во всех учебных и социальных учреждениях, на рабочих местах, в жилых помещениях и других местах общего пользования, ресторанах, кафе, барах, клубах, интернет-кафе, игорных домах, других местах отдыха, за исключением специально оборудованных сигарных и иных клубов.

Также запрещено курить в автосалонах, если есть пассажиры моложе 18 лет или беременные женщины.

С 2014 года сейм несколько раз рассматривал и отклонял предлагаемые запреты на курение на балконах, и на территории ближе, чем десять метров вокруг многоквартирных домов – противники поправок считают, что эти запреты будет невозможно реализовать.

Информация «ЛК» и bns.lt