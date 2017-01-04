Предновогодние страшилки сенаторов США

«Для Литвы возникает угроза, потому что возрождающаяся Россия стремится восстановить империю», – сказал в конце декабря в Вильнюсе американский сенатор Джон Маккейн.

После встречи с председателем Сейма Викторасом Пранцкетисом и парламентариями сенатор посетил мемориал 13 января у здания парламента и обратился к участвовавшим в мероприятии литовским и американским военнослужащим. «Спасибо за службу, спасибо за ваше самопожертвование. 25 лет назад в истории этого великого и прекрасного народа был важный момент. Вас снова могут призвать на службу, потому что есть угроза, есть возрождающаяся Россия, которая стремится восстановить империю», – обратился к собравшимся Маккейн.

«И мы будем опираться на вас, чтобы вы защитили этот народ и каждому, кто захочет нарушить суверенитет Литвы, доказали, что вы готовы ее защитить», – сказал сенатор.

Вместе с тем он подчеркнул, что лучший путь избежать конфликта – быть готовыми, чтобы каждый потенциальный агрессор понимал, что цена этого будет слишком велика.

С находившимися в Вильнюсе американскими сенаторами-республиканцами Джоном Маккейном и Линдси Грэмом, а также с сенатором-демократом Эми Клобушар встретилась президент Даля Грибаускайте, которая подчеркнула роль США в деле обеспечения трансатлантической безопасности.

«В условиях изменяющегося геополитического окружения активная роль США в Европе и нашем регионе остается самым надежным гарантом безопасности Балтийских стран и всей трансатлантической безопасности», – говорится в распространенном президентским ведомством после встречи пресс-релизе.

На встрече с сенаторами глава государства обсудила сотрудничество Литвы и США в оборонной сфере, проведение в жизнь решений, принятых на саммите НАТО в Варшаве.

В Литве в начале 2017 года начнется размещение многостороннего батальона НАТО, планируется и ротация военного батальона США в странах Балтии. По словам президента, Литва доверяет США – лидеру свободного и демократического мира. «Эта страна не раз демонстрировала основанные на конкретных военных мощностях твердые обязательства по коллективной обороне НАТО», – отмечается в сообщении.

В связи с тем, что США и Евросоюз сталкиваются со скоординированными кибератаками, на встрече немало внимания было уделено и ответу стран на выпады в виртуальном пространстве. Президент подчеркнула, что для обеспечения кибербезопасности необходимо не только улучшать защиту данных, но и охранять государственные киберсистемы от вредительского захвата, постоянно проверять их устойчивость.

В Литве постоянно должны находиться военнослужащие США, сказал Джон Маккейн после встречи.

«Думаю, что вопросы о численности военных связаны с потребностью, с проходящими учениями, операциями, которые мы осуществляем совместно, но, на мой взгляд, важно постоянное пребывание (вооруженных сил США), чтобы здесь всегда было определенное количество военных США», – сказал сенатор.

По его словам, важно, чтобы «друзья понимали, что США всегда с ними».

В то же время сенатор Линдси Грэм приветствовал решения по увеличению расходов на оборону и выразил надежду, что примеру Литвы последуют другие страны – члены НАТО. Он также подчеркнул, что с усилиями России по вмешательству в дела других стран посредством кибернетических атак нужно бороться новыми санкциями, хотя и признал, что в результате этого, возможно, придется столкнуться с трудностями, если новые санкции будут применены, например, в отношении энергетического сектора.

«Я пытаюсь сказать, что нужно платить цену, но если мы это не остановим, то возникает угроза для самой демократии», – сказал сенатор Грэм.

По его словам, присутствие военнослужащих США в Литве – это стремление показать общность ценностей двух стран.

«Я надеюсь, что президент Дональд Трамп поймет, что Владимир Путин не является другом демократии», – сказал Грэм.

Тем временем представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил в интервью Fox News о том, что разведслужбам США пока не удалось убедить Трампа в том, что Россия причастна к кибератакам.

По его словам, разведка в настоящее время не смогла представить Трампу убедительных доказательств причастности российских хакеров к нападениям на электронные системы американских политических организаций.

Спайсер отметил, что Трамп ежедневно заслушивает брифинги, но пока, «похоже, что у разведки нет убедительных доказательств». Кроме того, он рассказал, что разведслужбы проведут для Трампа специальный брифинг, по итогам которого Трамп решит, был ли ответ администрации действующего президента США Барака Обамы соразмерен якобы имевшим место российским кибератакам.

Ранее Спайсер усомнился, что новые санкции Вашингтона против России являются пропорциональным ответом.

Инф. «ЛК»

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