Предоставленная информация по Revolut вызывает беспокойство

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Предоставленная Службой расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы информация о деятельности английского стартапа Revolut вызывает беспокойство, говорит председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якялюнас. В четверг он ознакомился с документом СРФП, содержание которого не является публичным.

«Предоставленная информация вызывает беспокойство. Уже есть и больше аргументов в пользу беспокойства, нежели против него. Больше детализировать я не могу», — заявил С. Якялюнас BNS.

«Мы ждем дополнительной информации. В том числе и из Департамента госбезопасности (ДГБ). Будем говорить с Банком Литвы. Одна встреча запланирована на начало февраля, но может быть и раньше», — сказал глава комитета.

С. Якялюнас обратился в СРФП и ДГБ по поводу деятельности Revolut 21 декабря, вскоре после того, как Банк Литвы предоставил Revolut лицензию специализированного банка. По словам С. Якялюнаса, такое решение было обусловлено двумя причинами.

«По поводу модели деятельности банка и публично сделанной одним их руководителей банка оценкой, что они намерены привлекать клиентов и предоставлять кредиты на основе быстрых и якобы технологических решений. Согласно другой информации, которая была обнародована — среди акционеров банка могут быть лица, связанные с политикой России. Я хочу, чтобы это было подтверждено или опровергнуто, достоверные это факты или нет», — некоторое время назад сказал С. Якялюнас BNS.

Член правления Банка Литвы Марюс Юргилас сказал СМИ, что Revolut не представляет риска для клиентов, а наоборот — повышает конкуренцию.

BNS