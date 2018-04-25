Предпраздничная ловушка

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Специалист по информационной безопасности Swedbank Томас Бейнаравичюс предупредил жителей Литвы о существовании фейковых интернет-магазинов иностранных брендов. Об этом он рассказал LRT.

Swedbank каждую неделю фиксирует и блокирует сотни попыток незаконного сканирования платежных карт клиентов. По словам специалиста Swedbank, мошенники в Интернете и в социальных сетях предлагают покупать товары известных брендов по заниженным ценам.

Бейнаравичюс рассказал, что особенно привлекательными такие предложения становятся для людей, которые начинают закупаться перед праздниками. Он также отметил, что количество фейковых интернет-магазинов увеличилось к концу осени, что свидетельствует о том, что мошенники готовились к рождественскому сезону. По словам Бейнаравичюса, покупатели в таких интернет-магазинах рискуют не просто потерять деньги. Специалист рассказал, что мошенники после введения данных карты смогут использовать ее еще длительное время.

«В последнее время мы наблюдали случаи, когда онлайн-преступники пытаются использовать данные платежных карт, которые клиенты утратили год назад. Кроме того, мошенники применяют собственную тактику: во-первых, они пытаются оплатить известную международную услугу, например, покупая музыкальную подписку, таким образом проверяя эффективность карты», — рассказал Бейнаравичюс.

По словам специалиста, есть два способа понять, что магазин фейковый. Например, если цена рекламируемого товара в несколько раз ниже, чем в других интернет-магазинах или супермаркетах, это является первым признаком такого магазина. Вторая важная вещь, на которую должны обратить внимание покупатели, — если магазин находится за пределами ЕС или Европейского экономического пространства.

По словам Бейнаравичюса, мошенники, которые создают поддельные интернет-магазины, часто стремятся создать «стандартизированную среду», которая не вызывает подозрений у клиентов. Например, они используют сертификаты безопасности, поэтому в веб-браузере отображается символ безопасного подключения к Интернету. Другой используемый метод — это известный способ оплаты, например, вход в систему PayPal, который, по мнению специалиста Swedbank, может помочь украсть ваши учетные данные и получить доступ к платежной карте.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ