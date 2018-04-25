Предприниматель Гядиминас Жемялис хочет приобрести команду NBA

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Литовский предприниматель Гядиминас Жемялис утверждает, что в ближайшие пять лет хочет приобрести команду Национальной баскетбольной Ассоциации США (NBA). По словам бизнесмена, это его личная цель.

«Но как бизнес, не как игрушку. Есть алгоритм, что нужно делать – строишь более крупную арену, переводишь в другой город, покупаешь две звезды, берешь Шарунаса Ясикявичюса тренером. Звезды привлекают зрителей, позволяют получать больше выручки от билетов. Тогда еще создаешь на арене тренд – кибернетического спорта» – заявил Г. Жемялис журналистам во вторник.

По его словам, половину доходов клубов NBA составляют продажи от билетов на арену, треть – сувенирные продажи. Г. Жемялис отметил, что для продажи сувениров в клуб необходимо привлечь звезд.

«После того как Криштиану Роналду перешел из мадридского футбольного клуба Real в туринский Juventus за 100 млн евро, уже в первый день было продано маек на 70 млн евро», – привел пример Г. Жемялис.

«Самый дешевый клуб – нью-орлеанский Pelicans, стоящий около 1 млрд долларов. Не нужно покупать 100% (акций – BNS), нужно оставлять часть профсоюзам, мэриям. Самый дорогой клуб – нью-йоркский Knicks, который стоит 3,8 млрд. долларов», – сказал Г. Жемялис.

BNS

Photo by RMTip21 on Foter.com / CC BY-SA