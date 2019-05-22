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Предприниматели России и Украины обходят запреты на полеты через Вильнюс. Правительство Украины в начале апреля запретило нерегулярные (чартерные) полеты из России и в обратном направлении. Решение было принято на основании постановления кабмина, в котором Россия названа страной-агрессором. Исключение составляют рейсы, необходимые для обеспечения деятельности миссий международных организаций.

чтобы избежать запрета на прямые полеты, частные самолеты предпринимателей обеих стран совершают в Вильнюсе короткую посадку всего на несколько минут.

Прилетевшие из России самолеты садятся в Вильнюсе и практически сразу же вылетают на Украину. И наоборот, летя из Украины совершают посадку в Вильнюсе и затем летят в Россию. Это означает, что их полеты в Россию или на Украину уже фиксируются как полеты из Вильнюса .

«Мы отмечаем небольшое увеличение полетов Украина — Вильнюс — Россия и в обратном направлении из-за запрета», — сказал представитель Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.

В общем контексте доходов аэропортов такие полеты составляют незначительную часть, поэтому ощутимого влияния на доходы, участившиеся такие рейсы пока не оказывают.

В качестве примера одного из таких полетов портал приводит посадку в апреле в Вильнюсе частного самолета, принадлежащего украинскому политику Виктору Медведчуку. Система Flightradar24 показала, что он прилетел из России. Самолет провел в Вильнюсском аэропорту всего полчаса и потом вылетел на Украину.

Авиационный эксперт Симонас Барткус отметил, что в обход запрета Киева самолеты совершают посадку не только в Вильнюсе.

Решение о запрете на регулярное авиасообщение с Россией украинское правительство ввело в конце ноября 2015 года. Украина аргументировала это тем, что «Россия может воспользоваться воздушным пространством для провокаций».

BNS