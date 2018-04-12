  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2018.04.12 Текущий номер: N15 (1207) 12 апреля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Предприятие Baltkalis должно заплатить компании Belor 0,6 млн евро, постановил суд

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 12, 18:00   |   Комментариев: 0

Контролируемое семьей предпринимателя Видмантаса Кучинскаса и белорусским производителем удобрений “Беларуськалий” предприятие по торговле удобрениями Baltkalis должно заплатить своему конкуренту, литовской компании Belor более 0,6 млн евро, постановил суд.

Вильнюсский окружной суд 9 апреля удовлетворил иск компании Belor  – Baltkalis должен заплатить ей 603 тыс. евро. Как сообщает Belor, такая задложенность образовалась потому, что Baltkalis не рассчитался за проданные в 2016 году 1,6 тыс. тонн удобрений.

Сейчас в судах рассматривается несколько дел, в которых кредиторы контролируемой В. Кучинскасом группы Arvi добиваются выплаты им задолженности. Российский “Альфа-Банк” добивается от предпринимателя уплаты задолженности на сумму почти 20 млн евро, сербское государственное газовое предприятие Srbijagas – задолженности на сумму 8,5 млн евро, а предприятие Belor – задолженности еще на сумму почти 4,8 млн евро.

42% акций Baltkalis владеет контролируемое семьей В. Кучинскаса предприятие Vyrja, 40% – “Беларуськалий”.

85% акций Belor принадлежит германской компании Belor Eurofert. В. Кучинскас в феврале прошлого года говорил, что Belor – российская компания, которую возглавляет Александр Шишкин, однако адвокат предприятия  сказал порталу 15min.lt, что единственным окончательным акционером германской Belor Eurofert является гражданин Германии Райнер Краус.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿