Предприятие Baltkalis должно заплатить компании Belor 0,6 млн евро, постановил суд

Контролируемое семьей предпринимателя Видмантаса Кучинскаса и белорусским производителем удобрений “Беларуськалий” предприятие по торговле удобрениями Baltkalis должно заплатить своему конкуренту, литовской компании Belor более 0,6 млн евро, постановил суд.

Вильнюсский окружной суд 9 апреля удовлетворил иск компании Belor – Baltkalis должен заплатить ей 603 тыс. евро. Как сообщает Belor, такая задложенность образовалась потому, что Baltkalis не рассчитался за проданные в 2016 году 1,6 тыс. тонн удобрений.

Сейчас в судах рассматривается несколько дел, в которых кредиторы контролируемой В. Кучинскасом группы Arvi добиваются выплаты им задолженности. Российский “Альфа-Банк” добивается от предпринимателя уплаты задолженности на сумму почти 20 млн евро, сербское государственное газовое предприятие Srbijagas – задолженности на сумму 8,5 млн евро, а предприятие Belor – задолженности еще на сумму почти 4,8 млн евро.

42% акций Baltkalis владеет контролируемое семьей В. Кучинскаса предприятие Vyrja, 40% – “Беларуськалий”.

85% акций Belor принадлежит германской компании Belor Eurofert. В. Кучинскас в феврале прошлого года говорил, что Belor – российская компания, которую возглавляет Александр Шишкин, однако адвокат предприятия сказал порталу 15min.lt, что единственным окончательным акционером германской Belor Eurofert является гражданин Германии Райнер Краус.

BNS

Метки: Литва