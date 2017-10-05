Предприятие Н. Нумавичюса инвестировало в английскую сеть McColl’s еще 38 млн. евро

Самый богатый предприниматель Литвы Нериюс Нумавичюс инвестировал во вторую по величине сеть магазинов Великобритании McColl’s Retail Group еще 33,6 млн. фунтов стерлингов (37,85 млн. евро) и стал одним из крупнейших ее акционеров. Он купил почти одну десятую часть акций компании и сейчас владеет 11,3% ее капитала.

Офис семьи Н. Нумавичюса Talka LT сообщил, что 9,9% акций McColl’s купила связанная с Н. Нумавичюсом английская компания Klarus Capital Limited. Представитель офиса Вайдотас Цуценас сказал BNS, что акции куплены у учредителя предприятия Джеймса Ланкастера.

“На меняющемся рынке розничной торговли сегмент удобных магазинов малой площади выглядит особенно привлекательным. Только в Соединенном Королевстве этот рынок в несколько раз больше, чем весь рынок розничной торговли продуктами питания Балтийских стран”, – сказал для пресс-релиза директор Klarus Capital Limited Аурелиюс Бурда.

Контролирующая 1650 небольших магазинов компания McColl’s – второй на английском рынке игрок после Tesco.

В 2016 году оборот McColl‘s Retail Group составил 950 млн. фунтов стерлингов (1,07 млрд. евро), прибыль до уплаты налогов, отчислений по затратам, износу и амортизации (EBITDA) – 36,7 млн. фунтов стерлингов (41,3 млн. евро).

Состояние Н. Нумавичюса, по информации литовских СМИ, в 2015 г. оценивалось примерно в 1,3 млрд. евро.

BNS

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