Предприятие жуликам в Гонконге перечислило 475 тыс. евро

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Предприятие жуликам перечислило 475 тыс. евро.

По данным комиссариата полиции Вильнюсского уезда, во вторник в полицию обратился представитель закрытого акционерного общества с сообщением о том, что его фирма на счёт в банке Гонконга перечислила 475 тыс. евро.

По сведениям BNS, это торгующая медикаментами фирма Bionorica Lithuania.

Как сообщает полиция, представители предприятия считали, что деньги за покупку предприятия пойдут акционеру материнской компании.

Полиция уточняет обстоятельства случившегося.

BNS