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Предприятия Эстонии и Финляндии за 11,4 млн евро очистят грунт в Клайпедском порту

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 30, 14:00   |   Комментариев: 0

Дирекция Клайпедского морского порта, готовясь к расширению южной его части, выбрала подрядчиков, которые очистят загрязнённый грунт и подготовят его к углубительным работам. Грунт за 11,367 млн евро очистят финские фирмы Sito Rakennuttajat, Vesirakennus Ojanen, Suomen Vesityo и эстонская Baltic Techservice.

Консорциум этих предприятий стал победителем объявленного Клайпедским портом конкурса.

Врио директора инфраструктуры порта Видмантас Паукште BNS сказал, что планируется убрать накопившийся на дне акватории грунт, погружение которого в море запрещается, а специальных свалок для него в Литве нет.

“По окончании данного проекта откроются возможности для реализации дальнейших проектов расширения южной части порта”, – отметил BNS Паукште. По его утверждению, все работы планируется завершить за два года.

В Дровяной бухте функционируют Клайпедский контейнерный терминал и терминал Дровяной бухты, Klasco, Западный судостроительный завод и его дочернее предприятие Vakaru krova. Ранее директор порта Арвидас Вайткус говорил, что в течение 3-4 лет в Дровяную бухту планируется инвестировать порядка 150-180 млн евро, а бухта будет углублена до 14,5 м.

BNS

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