Встретившийся с крымскими татарами в Киеве председатель Конституционного Суда (КС) Литвы Данюс Жалимас сказал, что полуостров, аннексированный четыре года назад, является частью Украины.
“Согласно международному праву Крым несомненно был, является и будет составной частью Украины, в которой у крымских татар есть право на национальную автономию на своей родной земле”, – отметил в распространенном в четверг пресс-релизе Д. Жалимас.
Он обсуждал с председателем Меджлиса Крымских татар Рефтом Чубаровым и другими татарами аннексию Крыма и роль Конституционного Суда России в открытии пути этой аннексии, а также положение с правами человека.
КС суд не раз поднимал вопрос об аннексии Крыма. Три года назад Д. Жалимас вместе с председателями судов Азербайджана, Грузии, Кипра, Польши, Молдавии и Украины поддержал инициативу осуждения постановления российских коллег, которое открыло путь к захвату полуострова.
По сообщению КС Литвы, решение российских коллег послужило орудием для оправдания и завершения аннексии Крыма, а их решение считается тяжким нарушением международного права.
Судьи КС РФ внесены в список нежелательных в Литве лиц, по этой причине их не пустили на проводившийся в марте прошлого года в Вильнюсе Всемирный конгресс конституционных судов.
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этого “председателя” звать “Никто” и мнение его называется “Никак”