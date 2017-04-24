Председатель СДПЛ – вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас

На пост председателя крупнейшей в стране политической партии – Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) избран вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас.

Во втором туре впервые состоявшихся прямых выборов председателя социал-демократы выбирали из двух кандидатов – Г.Палуцкаса и министра экономики Миндаугаса Синкявичюса. Голосование проходило три дня, в них приняли участие не меньше 1/3 членов партии. Всего в СДПЛ насчитывается 20 388 членов.

Победитель набрал 5190 голосов, его соперник – 4781. Данные результаты ещё должны быть подтверждены избирательной комиссией партии.

Новый лидер сказал, что будет стараться, чтобы в повестке дня коалиционного правительства появилось больше приоритетов соцдемов. Входящие в правящее большинство социал-демократы, по его утверждению, хотели бы большего диалога со своими партнёрами “крестьянами”.

“Наши, как социал-демократов, политические приоритеты – в повестке дня, в программе правительства и плане по её осуществлению. Другое дело – отношения. Формат общения, коалиционные совещания, совещания руководства должны быть регулярными, а не только тогда, когда возникает острая необходимость, когда всё уже выливается через края”, – указал на пресс-конференции Г.Палуцкас.

На 24 апреля запланирована встреча Палуцкаса с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, который уже заявил, что коалиционный договор пересматриваться не будет.

Между прочим, новый предводитель СДПЛ после выборов открыто заявил, что у него есть сомнения, стоит ли социал-демократам быть в коалиции с “крестьянами”. По его мнению, такое сотрудничество невыгодно партии, но отступать и не воспользоваться возможностью реализовать левацкую повестку дня в Литве было бы безответственно.

BNS

Метки: Гинтаутас Палуцкас, Литва, СДПЛ