Председатель Сейма Литвы попросит помощи у госбезопасности

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис заявил, что попросит Департамент госбезопасности (ДГБ), чтобы это ведомство помогло установить, в каких направлениях следует выяснять потенциально опасные связи политиков с Россией.

“Я попрошу руководство ДГБ, чтобы оно помогло нам установить направления, по каким мы должны идти. Мы не хотим увязнуть в больших исторических расследованиях, (…) но если такие проблемы имеются, мы не можем оставаться в стороне и такое расследование придётся углублять”, – отметил он в интервью радиостанции Ziniu radijas в среду.

Представитель социал-демократической фракции Сейма Миндаугас Бастис действовал против интересов Литвы, его связи с работающими в России лицами представляли угрозу безопасности страны – такие выводы Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) во вторник утвердил литовский парламент.

В ближайшем времени Комиссия по импичменту планирует возобновить свою работу – до середины мая она должна представить своё заключение, имеются ли основания для начала процедуры импичмента.

М. Бастис отрицает обвинения, утверждая, что это необъективное политическое расследование и обратился в Генпрокуратуру, чтобы она в рамках Уголовного кодекса оценила его действия.

BNS

Метки: Mindaugas Bastis, Викторас Пранцкетис, госбезопасность, Литва