Председатель Всемирного конгресса крымских татар: у Путина и Сталина одна и та же цель

Нынешний президент России Владимир Путин преследует в отношении крымских татар практически те же цели, что и бывший диктатор Советского Союза Иосиф Сталин – вытеснить их с полуострова Крым, говорит находящийся в Вильнюсе председатель Всемирного конгресса крымских татар и член Верховной Рады Украины Рефат Чубаров.

“В предыдущих столетиях действия Российской империи почти что тождественны тем, которые сегодня предпринимает власть В. Путина. Сегодня просто XXI-е столетие и В. Путин не решается решить “проблему” крымско-татарского народа так, как пытался это решить И. Сталин – за несколько дней посадить более 220 тысяч человек в вагоны и отправить в небытие. Просто пока еще он на это не решается. Но цель, поставленная Москвой, она идентична той, которую пытался решить И. Сталин: Крым – без крымских татар”, – сказал Р. Чубаров.

По его словам, против проживающих в Крыму татар нынешние власти используют различные формы репрессий. Молодые татары призываются служить в армию оккупантов, под прикрытием борьбы с терроризмом проводятся обыски в домах татар, люди подвергаются арестам, запрещен орган самоуправления татар – Меджлис.

“Свобода печати, свобода собраний – уже забытое для крымских татар явление”, – сказал Р. Чубаров, участвующий в конференции в сейме Литвы.

По его словам, судьба крымских татар зависит от длительности оккупации полуострова.

Председатель Союза татарских общин Литвы Адас Якубаускас сказал, что разного рода запугиваниями власти добились того, что Крым покинула примерно одна десятая часть татарского населения – примерно 30 тысяч татар.

“Но мы говорим крымским татарам: вы пережили и куда худшие времена, пережили ссылки, смерти, ни в коем случае не покидайте Крым, оставайтесь там. Эта оккупация временная, это очередное испытание для вас”, – сказал А. Якубаускас.

Россия аннексировала принадлежавший Украине Крым в 2014 году.

BNS

Метки: Иосиф Сталин, Литва, Рефат Чубаров