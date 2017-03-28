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Председателем Комиссии Литовского радио и телевидения переизбран Э.Вайтекунас

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 28, 16:00   |   Комментариев: 0

Сейм Литвы во вторник вновь назначил Эдмундаса Вайтекунаса на должность главы Комиссии Литовского радио и телевидения (КЛРТ).

За его кандидатуру тайным голосованием высказались 72 парламентария, против – 18, 12 депутатов воздержались.

“Я горжусь, что наши решения, особенно в контексте национальной безопасности, были единственные принятые в Европейском союзе”, – отметил во вторник Вайтекунас, который данную комиссию возглавляет с марта 2015 г.

КЛРТ осуществляет надзор за функционирующими в Литве трансляторами, оценивает их деятельность и соответствие представляемой ими информации правовым актам Литвы, участвует в формировании аудиовизуальной политики государства.

После российской аннексии Крыма КЛРТ стала активно оценивать содержание трансляций российских каналов и приняла немало решений по ограничению их деятельности из-за подстрекательства к национальной вражде и войне.

BNS

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