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Председателем Всемирной литовской общины переизбрана Д. Хенке

Председателем Всемирной литовской общины (ВЛО) на второй срок полномочий переизбрана представительница литовцев Германии Даля Хенке.

«Благодарю за доверие, за оценку. Будем работать все вместе, предстоят серьезные вызовы, 2019 год: и выборы, и референдум, и Год литовцев мира», — сказала Д. Хенке, переизбранная на второй срок полномочий, который составляет три года.

Также были вновь избраны правление ВЛО, контрольная комиссия и комиссия по спорам.

Сейм ВЛО — высший орган управления эмигрантской общины литовцев, на который избранные в разных странах представители литовской диаспоры собираются каждые три года.

BNS

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