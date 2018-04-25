Представили кандидата на пост Министра окружающей среды

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Премьер-министр Саулюс Сквярнялис обещал представить президенту кандидата на должность министра окружающей среды на этой неделе. Премьер на прошлой неделе сказал, что на должность министра окружающей среды рассматриваются кандидатуры двух женщин. Пока все министры в правительстве — мужчины.

Сегодня С.Сквярнялис предложил на пост министра окружающей среды юриста, вице-министра юстиции и члена Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) Ирму Гуджюнайте.

30-летняя И. Гуджюнайте работает замминистра юстиции с июня прошлого года. До этого она была атташе Литвы по вопросам права при Евросоюзе.

«Это молодой, профессиональный, предприимчивый человек, правовое образование и международный опыт которого, знания, приобретенные на должности вице-министра, позволят надеяться, что И. Гуджюнайте успешно будет решать особо важные и актуальные вопросы, попадающие в область ответственности министерства окружающей среды», — заявил С. Сквярнялис.

Президент Даля Грибаускайте, получив представление премьера, должна решить вопрос назначение.

Сама И. Гуджюнайте сказала BNS, что хочет воздержаться от комментариев до решения президента. Она подтвердила BNS , что является членом ЛСДПТ.

«Это выбор премьера. Ждем решения президента. Я являюсь членом партии, но, очевидно, что назначение с партией не связано», – сказала кандидат в министры.

И. Гуджюнайте — получила диплом магистра права в Вильнюсском университете, после учебы сразу начала карьеру в министерстве юстиции.

Пост министра окружающей среды остается вакантным с той поры, как премьер в начале декабря освободил от должности Кястутиса Навицкаса. Тогда были отправлены в отставку также министры образования и культуры.

BNS