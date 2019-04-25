Представители бизнеса называют инициативу В. Бакаса по СМИ опасным прецедентом

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Некоторые представители бизнеса назвали опасным прецедентом инициативу депутата Витаутаса Бакаса запретить производителям и торговцам алкоголем управлять СМИ.

Политик, возглавляющий Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО), считает, что предлагаемый им запрет поможет бороться с непрозрачным влиянием производителей алкоголя.

MG Baltic: может запретят дышать?

Бизнес-концерн MG Baltic, которого может затронуть такой закон, считает инициативу абсурдной.

«Сложно разумно комментировать такие инициативы, – возможно господин Бакас уже зарегистрировал и поправки к закону, запрещающие дышать», – сказал в среду BNS представитель MG Baltic Тадас Марчюкайтис.

Кроме прочих компаний MG Baltic принадлежат производители алкоголя Stumbras, Alita, Anyksciu vynas , Gubernija, а также телеканалы LNK и BTV.

Президент Института свободного рынка Жильвинас Шиленас утверждает, что поправки к закону непропорциональны.

«После реализации этой рекомендации, следующим шагом можно будет любой другой бизнес выкинуть с рынка СМИ, можно будет запретить любой компании владеть акциями будь-то телеканала, радиостанции или газеты», – сказал BNS Ж. Шиленас.

По словам Ж. Шиленаса, влияние властей на СМИ значительно большая угроза, чем влияние бизнеса.

В. Бакас: алкогольные лоббисты используют СМИ

В среду В. Бакас зарегистрировал поправки к закону, в которых предусматривается, что готовящими массовую информацию не должны быть не только государственные или муниципальные ведомства, банки, партии, но и физические, также юридические лица, «хозяйственной или коммерческой деятельностью которых является производство или торговля алкоголя или табака», а также учрежденные последними юридические лица.

Политик заверяет, что закон будет способствовать борьбе с коррупцией, ограничит возможности лиц, занимающихся торговлей и производством алкоголя и табака оказывать непрозрачное влияние через принадлежащие им СМИ.

«У СМИ не должны быть оружием алкогольных лоббистов против общества», – сказал BNS В. Бакас.

Это предложение одобряет и председатель правящего Литовского союза крестьян и «зеленых» («аграриев») Рамунас Карбаускис.

Представитель правящих, премьер Саулюс Сквярнялис сказал, что проект нужно рассмотреть.

«Я думаю, что у нас есть право рассмотреть такое, а каким будет окончательный результат, увидим. Я одобряю рассмотрение и необходимость существования такой идеи», – сказал премьер журналистам в правительстве.

В. Бакас в прошлом году руководил парламентским расследованием, в выводах которого говорилось, что деятельность MG Baltic представляет угрозу безопасности Литвы.

В данный момент закон запрещает владеть СМИ банкам, партиям, государственным и муниципальным учреждениям, за исключением научно-образовательных учреждений.

Д. Ястрамскис: проблема – концентрация

Эксперт в области СМИ Деймантас Ястрамскис утверждает, что более разумно было бы решать проблемы концентрации рынка СМИ, вместо выделения отдельных сфер бизнеса.

«Есть проблема регулирования рынка средств массовой информации, его концентрации. Эту проблему никто серьезно не собирается решать уже третье десятилетние, а это селективное предложение, исключить какую-то одну сферу», – сказал BNS доцент Факультета коммуникации Вильнюсского университета.

«Нет логики запрещать отдельным субъектам, которые занимаются другим бизнесом, владеть СМИ, но есть логика в регулировании занимаемой доли рынка, которая не должна быть слишком большой. В данном случае можно владеть 40% рынка, если больше, то это уже проблема», – пояснил он.

BNS