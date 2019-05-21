Представители общественности Беларуси хотят участвовать в похоронах К. Калиновского

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Представители белорусского гражданского общества хотят участвовать в церемонии перезахоронения участников восстания 1863–1864 годов против Российской Империи.

Такое пожелание уже передано заместителю канцлера литовского правительства Дейвидасу Матулёнису.

«Мы передали вице-канцлеру Д. Матулёнису, что мы, как представители гражданского общества, хотели бы присутствовать на похоронах. Официальные власти Беларуси не считают К. Калиновского героем», – заявил находившийся на минувшей неделе в сейме Литвы член оппозиционной Белорусской партии христианских демократов Анатолий Михновец.

Ранее заместитель канцлера Д. Матулёнис сообщал, что Литва пригласит на торжества в Вильнюсе государственные делегации поляков и белорусов.

Один из руководителей оппозиционной партии Беларуси Павел Северинец упоминал, что хотели бы получить какую-нибудь реликвию , чтобы можно было почтить память К. Калинаускаса и в Белоруссии.

Повстанцев захоронят на столичном Кладбище Расу, в оборудоваемом сейчас колумбарии Центральной часовни кладбища. Имена повстанцев будут написаны на литовском, польском и белорусском языках.

Останки повстанцев были обнаружены в прошлом году при проведении археологических раскопок на вильнюсской Замковой горе. Есть предположения, что останки принадлежат лидерам восстания 1863 года против Царской России Сигизмунду Сераковскому и Константину (Кастусю) Калиновскому. К. Калиновский (1838 – 1864) – юрист, белорусский публицист, поэт, один из руководителей восстания 1863 года. Девятого февраля 1864 года был арестован, а 22 марта был повешен в Вильнюсе.

Как уверяют историки, на Горе Гядиминаса захоронен 21 участник восстания против Царской России. Сейчас ученые нашли останки 20 человек.

Участники восстания 1863–1864 годов боролись с властью Царской России, стремились восстановить бывшее литовско-польское государство.

BNS

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