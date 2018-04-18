Представители ООН подверглись обстрелу во время проверки безопасности в сирийской Думе

Группа по безопасности ООН подверглась нападению в сирийском городе Дума во время посещения места предполагаемой химатаки, во время которой, как утверждалось, погибли десятки человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что группа вошла в Думу перед планируемым визитом в город экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Они прибыли в Сирию еще в минувшие выходные для проведения расследования относительно предполагаемого применения химоружия.

Специалисты ООН вошли в город первыми, чтобы оценить ситуацию с безопасностью, прежде чем туда войдут эксперты ОЗХО. Внезапно по ним была открыта стрельба, сообщил один источник.

Другой уточнил, что стрельба началась после того, как навстречу представителям ООН вышли местные жители, которые просили о помощи. После происшествия группа ООН ушла из Думы, добавил собеседник агентства.

Сообщается, что в связи с происшествием визит миссии ОЗХО в Думу отложен.

Предполагаемая химическая атака в Думе произошла 7 апреля. О происшествии сообщил ряд неправительственных организаций. Запад возложил ответственность за атаку на сирийские власти. Несмотря на отрицание Дамаском факта атаки, по Сирии был нанесен удар. В нем участвовали США, Великобритания и Франция.

В России действия западных стран назвали актом агрессии. В Москве также указывали на то, что российские эксперты не обнаружили свидетельств атаки и заявляли о постановочности всего инцидента.

Тем не менее Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию РФ с осуждением удара по Сирии.

Накануне ряд стран Запада обвинил Россию в недопуске экспертов ОЗХО к месту предполагаемой атаки. Кроме того, высказывались опасения, что представители РФ могли побывать на месте ЧП и, что называется, замести следы. С таким утверждением, в частности, выступил в понедельник постоянный представитель США при ОЗХО Кеннет Уард.

NEWSru.com

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