Представители США призывают Литву вернуть еврейское имущество

Должностные лица США и Еврейская община Литвы призывают литовское правительство вернуть в частную собственность имущество евреям, пережившим холокост, и их потомкам, сообщила в среду газета Lietuvos rytas.

“Вопрос о возвращении частной собственности евреев поднимался и ранее, однако в последнее время об этом стали говорить все чаще. Я бы не сказал, что это давление, но американцы нам открыто дают понять, что вопрос возвращения еврейского имущества останется в повестке”, – сказал в интервью газете советник премьера Саулюса Сквярнялисам по вопросам внешней политики Дейвидас Матулёнис.

Эту тему Д. Матулёнис недавно обсуждал в Вильнюсе со спецпосланником Госдепартамента США по вопросам холокоста Томом Яздгерди. Д. Матулёнис отметил в интервью Lietuvos rytas, что пока не обсуждались конкретные механизмы возвращения или цифры – просто рассмотрели саму идею.

По словам советника премьера, обсуждалась возможность выплаты евреям определенного процента стоимости имущества, и что это было бы в большей степени символическим жестом.

Шесть лет назад Литва обязалась до 2023 года выплатить компенсацию за национализированное недвижимое имущество еврейских религиозных общин Литвы в размере 37 млн. евро.

BNS

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