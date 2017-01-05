Представляющая российские каналы компания хочет повысить плату за них

Медийная контролирующая компания Baltijas Mediju Alianse (BMA) хочет повысить плату за представляемые ею российские каналы для операторов кабельного телевидения. Пока переговоры не закончены, комментариев о том, подорожает ли для зрителей эта услуга ТВ, никто не предоставляет, пишет деловая газета Verslo zinios.

Глава представляющей на этих переговорах 20 операторов ТВ Литовской ассоциации кабельного телевидения (ЛАКТВ) Марюс Даукантас говорит, что переговоры пока идут нормально, но детали не раскрывает. Однако другие участники рынка неофициально говорят, что переговоры трудные, альянс BMA увеличил предлагаемый пакет программ, в результате чего должны повыситься цены.

Российские каналы и расценки их распространения в последние годы стали одной из самых чувствительных тем для операторов кабельного ТВ. Только в 2016 году по меньшей мере для трех операторов кабельного ТВ – Cgates, Init, Balticum TV – Baltijas Mediju Alianse на некоторое время отключал российские каналы после того, как они не согласились с предложенными новыми условиями распространения каналов. Зрители Init не могут смотреть представляемые BMA каналы до сих пор.

BNS

Метки: Baltijas Mediju Alianse, Литва