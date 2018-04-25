Предстоят публичные дискуссии о введении летнего и зимнего времени

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Поскольку Евросоюз отказывается от обязательного сезонного перевода часов, в Литве в понедельник и вторник начнутся публичные консультации о том, какое время – летнее или зимнее – избрать как постоянное. Результаты этих дискуссий будут использованы на переговорах с соседними странами для принятия окончательного решения.

В консультациях примут участие министерства и все заинтересованные стороны, социальные партнеры, компании сферы средств связи и других областей, сообщило министерство коммуникаций и транспорта. В ходе опроса планируется собрать мнения, аргументы и предложения по адаптации к предстоящим изменениям. В данный момент в Литве, кроме прочего, проводятся и опросы общественного мнения.

«Опрос общественного мнения, консультации помогут выяснить, какому постоянному времени – летнему или зимнему – страна отдаст предпочтение. Результаты будут использоваться на переговорах с соседними странами и в принятии окончательного решения для избрания сезонного времени», – заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис.

На консультации приглашаются для участи и находящиеся в управлении министерства компании: авиадиспетчерская Oro navigacija, оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai, дирекция Клайпедского морского порта, Администрация гражданской авиации, Дирекция пограничных контрольно-пропускных пунктов, железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai, госпочта Lietuvos pastas, Администрация безопасности транспорта и прочие ведомства.

Проведенный прошлым летом Евркомиссией открытый опрос жителей ЕС показал, что 84% респондентов выступают за отказ от сезонных изменений времени.

BNS