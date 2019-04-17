Предусмотрены компенсации для людей с ограниченными возможностями

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Одно из средств сделать передвижение людям с ограниченными возможностями более свободным – автомобиль. В Литве действует порядок, в соответствии с которым люди с ограниченными возможностями могут обращаться за компенсацией для приобретения автомобиля. Какими же компенсациями они могут воспользоваться?

Главный специалист отдела целевой помощи и защиты прав ребенка Министерства социальной защиты и труда Рита Зильнене утверждает, что отдел получает немало просьб о выделении компенсации для приобретения автомобиля.

«В течение года за компенсацией для приобретения легкого автомобиля и расходов на его техническое приспособление обращаются примерно 450 человек, в отношении которых установлена специальная потребность в компенсации для приобретения легкового автомобиля и расходов на его техническое приспособление, а в 2015 — 2018 гг. такую компенсацию получили 2110 человек», — утверждает Р. Зильнене.

Кто может обращаться?

Специалист поясняет, что по вопросу компенсации могут обращаться лица не моложе 18 лет, в отношении которых установлена специальная потребность в компенсации для приобретения легкового автомобиля и расходов на его техническое приспособление и которые имеют право управлять легковым автомобилем, то есть имеют водительское удостоверение. Р. Зильнене добавляет, что компенсацию могут получить и семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями.

«Такую компенсацию могут получить семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет, в отношении которого установлена специальная потребность в постоянном уходе, или семьи, в которых есть ребенок с ограниченными возможностями, которому до 30 июня 2005 г. бессрочно была установлена полная немощь. Семья имеет право получать эту компенсацию и в дальнейшем, если, после того как ребенок с ограниченными возможностями достигнет 18-летия, в его отношении будет установлена непрекращающаяся потребность в уходе за ним. Разумеется, есть и такое требование, чтобы хотя бы один из членов семьи имел действующее водительское удостоверение», — добавляет Р. Зильнене.

Компенсация – один раз в шесть лет

Люди с ограниченными возможностями, которые хотят приобрести автомобиль и приспособить его для своих потребностей, могут получить компенсацию в размере до 1216 евро, которая выделяется каждые шесть лет. Р. Зильнене поясняет, с какой целью может быть выделена эта сумма.

«Компенсация предназначается и выплачивается как для приобретения легкового автомобиля, так и для его ремонта. Например, для покрытия расходов по ремонту кузова или других частей, покраски, приобретения покрасочных материалов, заменяемых частей и агрегатов. Однако не компенсируются расходы по страхованию легкового автомобиля или приобретению горючего», — поясняет Р. Зильнене.

Специальные курсы вождения

Для людей с ограниченными возможностями, которые хотят научиться управлять автомобилем, организуются специальные курсы. За курсы надо заплатить 380 евро. Учебные учреждения не являются конечной инстанцией, потому что после окончания курсов будущим водителям еще предстоит сдать экзамены в Regitrа. Ее работники могут способствовать успешной сдаче экзамена, если предоставят людям с ограниченными возможностями приспособленный для вождения автомобиль.

Информация BNS, литовских СМИ