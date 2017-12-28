В Литве в декабре, по предварительным данным, зафиксирована месячная инфляция 0,1%, исчисленная по согласованному с другими странами Европейского союза индексу потребительских цен (СИПЦ).
Согласованная предварительная годовая (в декабре, по сравнению с декабрём 2016-го) инфляция составила 3,7%, сообщает со ссылкой на неокончательные данные, Департамент статистики.
В ноябре согласованная месячная инфляция в Литве составляла 0,3%, согласованная годовая инфляция – 4,2%, согласованная средняя годовая инфляция – 3,6%.
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