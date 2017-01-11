Предварительно ущерб от аварии сточных труб Вильнюсе оценивается в 450 тыс. евро

Ущерб, нанесенной произошедшей в декабре прошлого года аварией сточных труд в Вильнюсе, предварительно оценивается в 450 тыс. евро, заявил глава Департамента охраны окружающей среды Вильнюсского региона Марюс Швайкаускас.

“Предварительно ущерб составит около 450 тыс. евро, который мы предъявим виновнику”, – заявил в среду М. Швайкаускас на заседании Комитета по вопросам окружающей среды сейма.

Об этом он заявил, когда компания Vilniaus vandeniai сообщила, что после экологической аварии в реку Нерис (Вилия) попало около 30 тыс. кубометров сточных вод. Эту информацию эксперты компании предоставили министерству окружающей среды, проводящему расследование экологической аварии.

Экологи подсчитывали ущерб, нанесенный природе, по объему выброса и концентрации загрязняющих веществ в реке.

М. Швайкаускас также критиковал решение Комиссии по экстремальным ситуациям, которая была сформирована во время аварии в Вильнюсском городском самоуправлении, разрешить выброс сточных вод в Нерис.

“Избранное решение нанесло вред окружающей среде”, – заявил чиновник.

Экологи до объявления экстремальной ситуации готовили письменные указания Vilniaus vandeniai о том, “что загрязняющие выбросы никоим образом не должны попасть в Нерис”, добавил он.

Представители столичной мэрии поясняют, что для того чтобы предотвратить выброс загрязняющих стоков в реку комиссии бы пришлось принять решение об отключении микрорайнов от водоснабжения, а в этом случае без воды остались бы и городская больница Антакальнис и республиканская Сантаришкес.

Двадцать третьего декабря на ул. Упес у строительной площадки бизнес-центра Green hall были повреждены две трубы, по которым текут сточные воды из микрорайонов Жирмунай, Антакальнис, Балтупяй и Ерузале. Мэр Вильнюса обратился в жителям Вильнюса с просьбой насколько это возможно снизить расход воды. Часть отходов попали в реку Нерис. Самоуправление объявляло в городе чрезвычайную ситуацию.

BNS

Метки: Вильнюс, Литва, ущерб от аварии сточных труб