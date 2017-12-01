Предварительное соглашение: зарплаты медиков через три года будут достигать 3-х средних зарплат

Министерство здравоохранения в четверг договорилось с различными организациями медиков о том, что их зарплаты в будущем будут связаны со средней заработной платой (СЗП) в стране.

По словам министра Аурелиюса Вяриги, правительству предложат взять обязательство поднять средние зарплаты медиков к 2020 году до трех СЗП в стране, а младшего медперсонала – до 1,5 СЗП.

“Есть такое предложение – зарплата должна быть связана с экономической ситуацией. Поскольку если вновь будет кризис и СЗП снизится, то мы не сможем что-либо сделать, а сейчас мы бы не привязывалась к конкретной денежной сумме. Если получим подтверждение от премьера, министра финансов, то сможем составить такое соглашение” – сказал А. Вярига.

По данным Департамента статистики, начисленная СЗП в Литве, за вычетом индивидуальных предприятий, в третьем квартале этого года составляла 850,8 евро.

BNS

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