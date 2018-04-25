Предвыборные «технологии»

🔊 Воспроизвести

В ходе нынешней предвыборной кампании используются неожиданные технологии. Декларируются заявления, касающиеся повседневной жизни горожан. Так, представители одной из оппозиционных партий заявили, что вскоре счета за сбор и вывоз коммунальных отходов существенно увеличатся, но мэрия тянет время, чтобы эта информация не появилась перед выборами.

Кроме того, в некоторых районах города на мусорных баках появились наклейки, где от имени якобы мэрии города сообщается вводящая в заблуждение информация о повышении платы за вывоз мусора. По поводу этой ложной информации самоуправление обратилось в правоохранительные органы.

Жителей просят сообщать о лицах, расклеивающих эти объявления, позвонив по телефону 112. Самоуправление обращается и к общинам жильцов с просьбой поделиться информацией с камер видеонаблюдения.

Во время дебатов негативные отзывы приходится выслушивать и экс-мэрам Вильнюса.

«Вы были мэром Вильнюса 11 лет, Вильнюс и его расширение — продукт вашего управления городом. Например, в Пяркункемис когда-то выдали разрешение на строительство, настроили много домов за городом в поле, без инфраструктуры, школ нет», – обратился к экс-мэру Артурасу Зуокасу на встрече избирателей преподаватель Института международных отношений и политических наук Мажвидас Ястрамскис. Комментируя ситуацию, Зуокас сказал: «Пяркункемис — не то, чтобы ошибка, просто там было много неблагоприятных обстоятельств. Компания, которая должна была инвестировать в инфраструктуру (даже был договор подписан в 2006-2007 гг.) в кризис обанкротилась, но город там еще до конца не проложил дороги, поскольку идут тяжбы в судах, должны был появиться детский сад и другая инфраструктура – все это решается. Могла ли быть менее плотная застройка? Я думаю – да, но там все квартиры все-таки раскуплены, а цены не низкие».

Один из кандидатов в мэры назвал это явление в градостроительстве «пяркункеминизацией», отметив, что даже по внешнему виду города можно судить чьи интересы отстаивает городская власть, отдавая городское пространство на откуп крупным компаниям, торговым центрам, не заботясь об удобстве и комфорте рядовых горожан.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt