Преемственность поколений как связь времен

17 декабря в Вильнюсе прошла ежегодная конференция российских соотечественников Литвы «Преемственность поколений как важный фактор сохранения культурно-исторического наследия», в работе которой приняли участие более 80 делегатов из многих городов Литвы.

В качестве гостей на конференции присутствовали посол Российской Федерации в Литве Александр Удальцов, генеральный консул РФ в Клайпеде Александр Грачев, заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИДа РФ Олег Егоров, секретарь по внешним связям Православной церкви в Литве Владимир Селявко, а также ветераны Второй мировой войны, сражавшиеся на стороне антигитлеровской коалиции, ветераны 16-й Литовской дивизии.

Уходящий год был отмечен важными событиями, связанными со Второй мировой войной. Это – 75-летие начала Великой Отечественной войны, 75-летие битвы под Москвой, и, конечно, 75-летие со дня формирования 16-й Литовской стрелковой дивизии. Эти даты и стали отправной точкой для определения тематики конференции.

«События прошлого – это история, а ее уроки мы должны помнить и сегодня. Мы не вправе допустить вопиющих случаев пересмотра и извращения итогов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом», – подчеркнул посол России Александр Удальцов.

Российский дипломат выразил уверенность, что только совместными усилиями можно противодействовать процессу фальсификации истории, противостоять войне с памятниками и отстаивать захоронения героев, отдавших жизни за общее будущее.

Как известно, с этого года в Литве начали действовать новые правила благоустройства значимых для иностранных государств объектов культурного наследия, к которым относятся и советские захоронения воинов-освободителей. В этой связи российская сторона проводит для литовских специализированных организаций прозрачные и открытые тендеры для того, чтобы избежать «пагубной практики монополизации осуществления всех работ по благоустройству мемориальных комплексов». Российское посольство благодарит местные власти Литвы, принимающие решения в вопросе по уходу за воинскими захоронениями, за то, что они с пониманием относятся к обращениям российской стороны, выдавая разрешения на ремонтно-восстановительные работы.

Поздравляя присутствующих ветеранов со знаменательными событиями, Александр Удальцов выразил благодарность за их вклад в Великую Победу.

Чествования с 90-летним юбилеем принимал и председатель Республиканской организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, Юлюс Декснис. Так совпало, что Юлюс Декснис родился в один день – 18 декабря (с разницой в 15 лет) с созданием 16-й Литовской стрелковой дивизии, в которой прошел войну – сначала рядовым, потом разведчиком и радистом. Благодарность президента России Владимира Путина и поздравительный адрес министра обороны России Сергея Шойгу юбиляру вручил посол Александр Удальцов.

Кроме того, дипломами за особый вклад в поддержку России, развитие связей с исторической Родиной, сохранение русского языка и российской культуры были награждены председатель общественной организации Русское собрание Литвы Людмила Рябенко, руководитель Ассоциации «Центр исследования защиты основных прав» Оксана Бякярене, директор вильнюсского сада-яслей «Карусель» Наталья Мустафаева и старший учитель русского сада-школы «Свая» г. Вильнюса Наталья Лешкина.

На конференции не обошли вниманием и нынешнее состояние отношений между Литвой и Россией, которые по оценке российского посла «находятся в очень непростом состоянии, даже в критическом. Поэтому наша общая задача способствовать тому, чтобы эти отношения улучшались. Все мы в этом заинтересованы».

В этой связи посол призвал соотечественников способствовать диалогу и устранению препятствий, мешающих полноценному добрососедскому партнерству России с Литвой.

Однако несмотря на то, что на конференции не было представителей официальных литовских структур (хотя представители МИДа Литвы, Департамента национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики получили официальные приглашения), тем не менее, по оценке посла, «литовские власти не оставили без внимания конференцию».

«На фоне тех заявлений, которые делают сейчас представители нового Сейма, нового правительства о том, что литовские власти должны уделять больше внимания проблемам нацменьшинств, мы стали свидетелями совершенно другого проявления».

Так, на конференцию направлялись три представителя Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, однако двоих их них не впустили в Литву. Их не выпустили с территории Вильнюсского международного аэропорта и отправили ближайшим рейсом обратно в Россию, признав их лицами, представляющими угрозу для безопасности Литвы.

«То есть мы на деле увидели продолжение линии на запретительство и на противостояние с Россией. Думаю, что такая линия ограничения, запугивания, если хотите, бесперспективна», – считает А. Удальцов.

Как отмечали участники конференции, на сегодняшний день проблема преемственности поколений стоит как нельзя остро. «Очень сложно в современных условиях говорить о преемственности, – отметила председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы Элла Канайте. – К сожалению, школы много не могут себе позволить. Поэтому очень важным фактором остается семья, ее роль в воспитании подрастающего поколения».

В этой связи были определены первоочередные цели и задачи, которые нашли отражение в резолюции конференции. В частности, в одном из пунктов которой российские соотечественники, проживающие в Литве, выражают озабоченность в связи с тем, что русское национальное меньшинство, отдельные лидеры и активисты русских неправительсвенных организаций, школы с русским языком обучения, русскоязычные СМИ, а также Русская православная церковь Литвы в отчете Департамента государственной безопасности Литвы за 2015 год обвиняются в инакомыслии и интерпретируются как угроза национальной безопасности Литвы. Отдельные СМИ, используя и тиражируя эту информацию, вносят тем самым раскол в общество и формируют негативный образ русских, исторически проживающих на литовской земле. Русские Литвы всегда выступали и выступают за диалог с гражданским обществом, открыты для сотрудничества и взаимодействия с государственными органами власти. Между тем озабоченность вызывает и практика ограничения доступа соотечественников к российскому информационному и культурному пространству, нарушения прав граждан на свободу выбора и свободу слова, выходящие за правовые рамки демократического общества.

На конференции было подчеркнуто, что российская сторона будет и впредь оказывать поддержку соотечественникам, проживающим в Литве, – спасибо за то, что душой и сердцем вы остаетесь с Россией!

Надежда ГРИХАЧЕВА

РЕЗОЛЮЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛИТВЕ «Преемственность поколений как важный фактор сохранения культурно-исторического наследия» Мы, российские соотечественники, проживающие в Литве, участники республиканской конференции «Преемственность поколений, как важный фактор сохранения культурно-исторического наследия определили в качестве первоочередных следующие цели и задачи: Сохранение культурно-исторического наследия считать приоритетным направлением деятельности общественных организаций российских соотечественников. В этом направлении работы использовать накопленный опыт и весь многообразный потенциал русской диаспоры Литвы. Считать необходимым и чрезвычайно важным привлекать молодежь к работе по сохранению культурного наследия и исторической памяти. Закрепить позитивную роль организаций соотечественников в праздновании в 2016 году юбилейных дат, связанных с Великой Победой и освобождением стран Европы от фашизма, путём проведения и впредь на постоянной основе мероприятий, направленных на сохранение памяти о героических страницах истории. Выразить свою озабоченность по поводу готовящейся реконструкции в городе Шауляй Мемориала павшим в годы Второй мировой войны солдатам и призвать местные органы власти к диалогу и решению вопроса с учетом пожеланий, изложенных в обращении организаций национальных меньшинств, ветеранов города и представителей русской православной церкви. В условиях сокращения русского образовательного пространства конструктивный диалог с государственными и местными органами власти считать важным и необходимым. Постоянно информировать общественность о состоянии образования и принятых в результате диалога решениях. Сохранять и развивать гуманитарное сотрудничество с Российской Федерацией и ее регионами. Содействовать улучшению взаимопонимания и налаживанию разносторонних отношений Литвы и России. Выразить озабоченность и осудить практику ограничения доступа соотечественников к российскому информационному и культурному пространству, нарушения прав граждан на свободу выбора и свободу слова, выходящие за правовые рамки демократического общества. Одобрить и отметить важность работы Ассоциации “Центр исследований и защиты основных прав”, основанной на Конституции Литовской Республики, международных и республиканских правовых актах и направленной на:

содействие конструктивному диалогу во благо развития демократических и интеграционных процессов, повышение правовой культуры и уровня знаний о правах человека, обеспечении доступа к правосудию, реализации, защиты прав национальных меньшинств, мониторинге состоянии с правами человека и правами национальных меньшинств в Литве, распространении информации о нарушениях прав национальных меньшинств и невыполнении обязательств по отношению к национальным меньшинствам, возникающих в связи с ратификацией международных документов со стороны государства, озвучивании их на высоких международных площадках (ООН, ОБСЕ и др.). Отметить весомый вклад Русской православной церкви, а также других традиционных конфессий российской диаспоры, в процесс возрождения духовного единства соотечественников, укрепления их гуманитарных и культурных связей с исторической Родиной. Выразить озабоченность в связи с тем, что русское национальное меньшинство, отдельные лидеры и активисты русских НПО, школы с русским языком обучения, русскоязычные СМИ, а также РПЦ Литвы в отчете Департамента государственной безопасности Литвы за 2015 год обвиняются в инакомыслии и интерпретируются как угроза национальной безопасности Литвы. Отдельные СМИ, используя и тиражируя эту информацию, вносят тем самым раскол в общество и формируют негативный образ русских, исторически проживающих на литовской земле. Русские Литвы всегда выступали и выступают за диалог с гражданским обществом, открыты для сотрудничества и взаимодействия с государственными органами власти.

Метки: N51 (1139) 22 декабря, Александр Грачев, Александр Удальцов, Владимир Селявко, конференция, Олег Егоров