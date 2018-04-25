Прекращено расследование о возможных злоупотреблениях Orlen Lietuva

🔊 Воспроизвести

Литовский Совет по конкуренции закрыл расследование о возможных злоупотреблениях доминирующим положением единственного в Литве нефтеперерабатывающего предприятия Orlen Lietuva при продаж помеченного дизельного топлива на рынке. В первый раз Совет решил не начинать расследование, но суд обязал его проанализировать ситуацию на рынке.

Совет, который проводил расследование с марта 2016 года, установил, что в Литве действуют несколько десятков компаний, которые торгуют этим дизтопливом и конкурируют с Orlen Lietuva. Кроме того, не установлено, чтобы Orlen Lietuva ограничивала свои продажи — это сырьё производители покупали и у других поставщиков, говорится в сообщении ведомства.

Совет решил провести расследование, не злоупотребляет ли Orlen Lietuva доминирующим положением на рынке сбыта дизельного топлива, в марте 2016 года. Это решение было принято после того, как Верховный административный суд Литвы (ВАС) окончательно удовлетворил требование Литовского союза автозаправочных станций и указал Совету по конкуренции провести расследование.

По предварительным оценкам Совета, Orlen Литва была в состоянии применять различные условия продажи меченого дизельного топлива компании Imlitex и членам Союза автозаправочных станций Литвы, тем самым ограничив возможности последних продавать меченое дизтопливо в Литве.

Решение может быть обжаловано в Вильнюсском окружном административном суде в течение 20 дней.

BNS