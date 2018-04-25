Премьер будет объясняться по связям Р. Карбаускиса с российскими олигархами

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Во вторник литовский премьер Саулюс Сквярнялис ответит в сейме на вопросы оппозиции в связи со связями лидера правящих «аграриев» Рамунаса Карбаускиса с бизнесменами, близкими к окружению президента России Владимира Путина.

Оппозиция в литовском сейме стремится получить ответы на вопросы, связанные с партнерством находящегося в управлении Р. Карбаускиса Agrokoncernas с российским олигархом Аркадием Ротенбергом, в отношении которого Евросоюз и США применяют санкции, а также с другими влиятельными деятелями Кремля.

Десять депутатов от оппозиции спрашивают С. Сквярнялиса о том, не навредят ли такие связи международной репутации страны, интересам внешней политики Литвы.

Оппозиция убеждена, что бизнес Р. Карбаускиса должен интересовать премьера, поскольку «такие бизнес-связи лидера правящей партии с близкими Кремлю лицами могут представлять угрозу национальной безопасности».

Литовское национальное радио и телевидение LRT недавно сообщило, что Agrokoncernas закупает через посредника в Дубае удобрения российской компании «Минудобрения». По данным LRT, более 80% последней принадлежат А. Ротенбергу – в отношении его в связи с близкими связями с В. Путиным с 2014 года применяются международные санкции, однако самих «Минудобрений» в списке санкционных компаний нет.

Agrokoncernas утверждает, что договор с «Минудобрениями» о закупке удобрений был подписан в прошлом году и реализован на стыке 2017-2018 годов, его сумма составляет около 1% годового оборота компании. Литовский концерн также заявил, что не будет далее закупать продукцию «Минудобрений», пока эта компания будет принадлежать А. Ротенбергу.

МИД Литвы рекомендовал литовским компаниям воздержаться от поддержания бизнеса с компаниями, владельцы которых находятся в «черных списках».

BNS