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Премьер Дании: будучи здесь, мы защищаем не только страны Балтии, но и себя

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 16, 14:00   |   Комментариев: 3

Осуществляя миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии датчане защищают не только их, но и себя, отметил прибывший в Литву в понедельник премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен.

“Будучи здесь, мы защищаем не только три страны Балтии, но и себя”, – заявил он на авиабазе в Шяуляй.

Премьер подчеркнул, что датские военнослужащие уже в шестой раз участвуют в воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

На встрече с высоким гостем президент Литвы Даля Грибаускайте в свою очередь подчеркнула, что “непредсказуемое, агрессивное и открыто против Запада направленное враждебное поведение России” представляет реальную военную угрозу безопасности не только региона стран Балтии, но и Европы в целом.

Это, по её словам, очень чётко продемонстрировали военные учения Запад-2017, когда проводили агрессивные сценарии нападения на НАТО.

Д.Грибаускайте считает, что одна из главных задач – НАТО должна стать быстродействующим и эффективным альянсом, способным оперативно переключаться на широкомасштабные операции коллективной безопасности.

Глава государства убеждена, что для этого нужна стратегия усиления Балтийских стран, пресечение возможной военной изоляции региона, обеспечение противовоздушной обороны в регионе и проведение реформы командных структур НАТО.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (3)
  1. As says:
    2018-01-16 at 22:38

    Всех вас вместе защищают американцы.

  2. Йонас says:
    2018-01-16 at 20:40

    “Премьер Дании: будучи здесь, мы защищаем не только страны Балтии, но и себя”
    Кто-кто, а датчане имеют право так заявлять. Тем более один из руководителей страны. А теперь экскурс в прошлое. Во 2-й мировой войне силы Рейха 9 апреля 1940г. вторглись на территорию Дании и в течение шести часов оккупировали королевство. Уже в 10 часов правительство Дании обратилось к своему народу с призывом не сопротивляться оккупации. Потери германской армии составили 2 военнослужащих убитыми и 10 ранеными. Вот такие комнатные орлы и бумажные тигры собираются защищать несчастную нашу Родину.

  3. Федот says:
    2018-01-16 at 20:25

    Вот навязчивые защитнички и от кого собираются защищать,если никто не нападает.Надо свою землю охранять,а не лезть со своим уставом в чужой монастырь.Накалять обстановку своим больным воображением и тратить народные деньги на содержание не нужных защитников.






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