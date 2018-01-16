Осуществляя миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии датчане защищают не только их, но и себя, отметил прибывший в Литву в понедельник премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен.
“Будучи здесь, мы защищаем не только три страны Балтии, но и себя”, – заявил он на авиабазе в Шяуляй.
Премьер подчеркнул, что датские военнослужащие уже в шестой раз участвуют в воздушной полиции НАТО в странах Балтии.
На встрече с высоким гостем президент Литвы Даля Грибаускайте в свою очередь подчеркнула, что “непредсказуемое, агрессивное и открыто против Запада направленное враждебное поведение России” представляет реальную военную угрозу безопасности не только региона стран Балтии, но и Европы в целом.
Это, по её словам, очень чётко продемонстрировали военные учения Запад-2017, когда проводили агрессивные сценарии нападения на НАТО.
Д.Грибаускайте считает, что одна из главных задач – НАТО должна стать быстродействующим и эффективным альянсом, способным оперативно переключаться на широкомасштабные операции коллективной безопасности.
Глава государства убеждена, что для этого нужна стратегия усиления Балтийских стран, пресечение возможной военной изоляции региона, обеспечение противовоздушной обороны в регионе и проведение реформы командных структур НАТО.
Метки: Литва
Всех вас вместе защищают американцы.
“Премьер Дании: будучи здесь, мы защищаем не только страны Балтии, но и себя”
Кто-кто, а датчане имеют право так заявлять. Тем более один из руководителей страны. А теперь экскурс в прошлое. Во 2-й мировой войне силы Рейха 9 апреля 1940г. вторглись на территорию Дании и в течение шести часов оккупировали королевство. Уже в 10 часов правительство Дании обратилось к своему народу с призывом не сопротивляться оккупации. Потери германской армии составили 2 военнослужащих убитыми и 10 ранеными. Вот такие комнатные орлы и бумажные тигры собираются защищать несчастную нашу Родину.
Вот навязчивые защитнички и от кого собираются защищать,если никто не нападает.Надо свою землю охранять,а не лезть со своим уставом в чужой монастырь.Накалять обстановку своим больным воображением и тратить народные деньги на содержание не нужных защитников.