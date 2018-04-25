Премьер: документ Минсельхоза по ваучерам – типичная бюрократическая «отписка»

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Документ министерства сельского хозяйства Литвы по поводу ваучеров – типичная бюрократическая «отписка», утверждает премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

В подготовленном Минсельхозом неофициальном документе говорится, что предлагаемые ваучеры навредят бизнесу, ведомствам и самим покупателям, а цены после их введения, только вырастут, сообщил портал 15min.lt.

Говоря об оценке министерства, С. Сквярнялис, не скупился на критику в адрес этого ведомства.

«Не хочется комментировать то, чего нет, когда увидим подписанный министром документ, представленный в правительстве, тогда и будет обсуждать, но уже очень типична реакция, в отличающемся ею министерстве сельского хозяйства, найти массу причин, чтобы не делать, хотя было бы проще, быстрее и эффективнее найти способ сделать это. Но это типичная бюрократическая отписка», – заявил премьер во вторник в интервью литовскому национальному радио LRT.

«Действительно, если говорить о сельскохозяйственном секторе, то этому сектору не хватает помощи министерства, будь это фермер, или мелкий торговец, вообще типичный подход эта бюрократическая отписка», – добавил он.

Говоря о планирующейся системе ваучеров, премьер также сказал, что не будет никаких бумажных документов, система будет электронной.

Премьер отметил, что план мер, предназначенный для снижения цен на пищевые продукты и поощрение конкуренции на розничном рынке пищевых продуктов должен быть утвержден 21 или 28 ноября, на заседании правительства.

Кабмин надеется, что система ваучеров, которая будет ориентирован на фермеров и семейный бизнес, поможет наиболее бедным слоям населения, увеличит конкуренцию, поощрит бизнес мелкой торговли и фермеров.

BNS