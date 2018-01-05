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Премьер и новый глава Orlen Lietuva обсудят инвестиционные планы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 05, 14:00   |   Комментариев: 0

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в пятницу посетит Мажейкяй, где встретится с новым руководителем контролируемого польским нефтеконцерном Orlen предприятия Orlen Lietuva Михалом Рудницким.

Пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас сказал BNS, что будут обсуждаться вероятные инвестиционные планы предприятия, а также восстановление участков железной дороги в латвийскую Реньге – участок, за разобранные рельсы которого Литовские железные дороги в октябре прошлого года были оштрафованы почти на 28 млн. евро, последние намерены восстановить в 2019 году.

“Эта польская инвестиция исключительно важна для энергетической безопасности Литвы и отрадно, что деловые отношения с Литовскими железными дорогами устоялись, и теперь обеспечивается выгодное обеим сторонам сотрудничество”, – сказал BNS Т. Бяржинскас.

Бывший глава контролируемой Orlen литовской сети заправочных Ventus-nafta М. Рудникий возглавил Orlen Lietuva в конце декабря, сменив в этой должности Иренеуша Фанфару.

В прошлом году компания Orlen Lietuva завершила длительный спор с Литовскими железными дорогами о тарифах грузоперевозок, и оба предприятия прекратили судебную тяжбу.

BNS

Метки: 

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