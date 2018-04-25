Премьер и президент Литвы выразили соболезнования в связи с гибелью людей в Калифорнии

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Президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер-министр Саулюс Сквярнялис выразили соболезнования президенту США Дональду Трампу и жителям этой страны в связи с гибелью десяти человек в пожарах в штате Калифорния.

По словам главы государства, в это трудное время вся Литва выражает поддержку жителям США.

С. Сквярянис пожелал твердости духа и единства близким погибших в этот тяжелый час утраты, а пострадавшим — большого здоровья.

Глава правительства также пожелал сил в тушении пожаров и в проведении спасательных работ.

BNS