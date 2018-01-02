Премьер Израиля назвал обвинения в подстрекательстве к протестам в Иране “ложными и смешными”

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался в поддержку массовых протестов в Иране, передает РИА “Новости”. Он заявил, что если власть в Тегеране сменится, между израильским и иранским народами установится дружба. При этом, подчеркнул Нетаньяху, Израиль не вмешивается во внутренние иранские дела, но, считает, что, если власть в Тегеране сменится, между израильским и иранским народами установится дружба.

“Этот режим отчаянно пытается посеять ненависть между нами. Но у них не получится. И когда этот режим падет, а однажды он падет, иранцы и израильтяне вновь будут отличными друзьями… Я желаю иранскому народу успехов в их благородной борьбе за свободу”, – говорится обращении премьера, которое опубликовано в Twitter его канцелярией. Нетаньяху назвал обвинения Израиля в подстрекательстве к протестам в Иране “ложными и смешными”.

“Сегодня я услышал заявление президента Роухани о том, что Израиль стоит за протестами в Иране. Это не только ложно, но и смешно… Храбрые иранцы выходят на улицы в поисках свободы и справедливости. Они хотят вернуть базовые свободы, в которых им было отказано в течение десятилетий”, – сказал премьер.

Ранее министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац пожелал протестующим в Иране “победы в борьбе за свободу и демократию”, подчеркнув при этом, что его страна не вмешивается во внутренние иранские дела. “Я говорю, что мы не вмешиваемся в эти дела, но я искренне желаю иранскому народу победы в борьбе за свободу и демократию”, – заявил Кац в эфире радиостанции “Галей ЦАХАЛ”.

Акции протеста в Иране начались 28 декабря во втором по численности городе страны Мешхеде. Участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты продолжились в последующие дни и распространились на другие города, включая крупнейшие – Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт. По данным агентства AP, по меньшей мере 12 человек погибли. За последние несколько дней под арест попали около 400 человек, 200 из которых были арестованы в ночь на понедельник в Тегеране.

Официальные СМИ страны утверждают, что демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы в “интересах внешних сил”. Государственное телевидение показывает кадры акций протеста, однако акцентирует внимание на молодых людях, нападающих на банки или сжигающих иранский флаг.

Министр внутренних дел Ирана Абдолрахман Рахмани Фазли в эфире государственного телевидения предупредил участников оппозиционных манифестаций, что против них будут приняты жесткие меры. Однако в понедельник президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что граждане Исламской республики имеют право выражать свое мнение на протестных акциях. При этом Рухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

NEWSru.com

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