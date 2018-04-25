Премьер Израиля попросил Вильнюс перенести могилу Гаона в Иерусалим, но Литва отказалась

🔊 Воспроизвести

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху на состоявшейся на этой неделе встрече с главой литовского правительства Саулюсом Сквярнялисом попросил разрешения перенести останки известного раввина иудаизма Вильнюсского Гаона в Иерусалим, но получил отрицательный ответ, подтвердили BNS участники встречи.

Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски сообщила BNS, что во вторник на встрече в Иерусалиме с Б. Нетаньяху выразила позицию о том, что «Еврейская община Литвы даже не рассматривает этот вопрос».

Представитель С. Сквярнялиса по связям с общественностью сказал BNS, что не может комментировать содержания закрытой встречи премьеров, но дипломатические источники подтвердили, что позицию литовской общины евреев на встрече поддержали и представители правительства.

«Этот вопрос поднимался, представители литовского правительства подчеркнули, что Гаон является неотделимой частью истории Литвы и истории евреев Литвы. Б. Нетаньяху получил приглашение посетить Литву в 2020 году, когда будет отмечаться 300-летие рождения Виленского Гаона», – сообщило BNS информированное о встрече должностное лицо.

Впервые эту идею Б. Нетаньяху выразил во время визита в Литву в прошлом году, когда посетил могилу Виленского Гаона, сказали BNS несколько человек, участвовавшие во встрече с ним.

Живший в 18-ом веке Элияху бен Шломо Залман, известный как Дер вилнер гоэн — Виленский Гаон, является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и комментаторов Талмуда.

Он утверждал, что желая понять иудаизм, необходимо разбираться в математики, астрономии, географии, зоологии, ботанике, языкознании, написал десятки трактатов и стал основоположником современного иудаизма.

Основную часть жизни он прожил в Вильнюсе, здесь и скончался в 1797 году. Виленский Гаон сначала был захоронен на Старом еврейском кладбище в вильнюсском микрорайоне Шнипишкес, но в годы советской оккупации кладбище было ликвидировано и могилу перенесли на другое кладбище в литовской столице.

Первые евреи в Вильнюсе поселились еще в XVI веке. До Холокоста литваки, которые говорили преимущественно на идише и отличались строгими религиозными правилами, составляли около 10% мирового еврейства. Вильнюс из-за своего значения для евреев называли «Северным Иерусалимом».

До Второй мировой войны в Литве проживало более 200 тыс. евреев, но более 90% литовской общины было уничтожено во время нацистской оккупации. Сейчас в Литве проживают около 3 тыс. евреев.

Гаон является прадедом Ильи Абрамовича Ефрона, основателя издательского дома «Брокгауз и Ефрон».

По некоторым данным одним из потомков Виленского Гаона является и израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

BNS