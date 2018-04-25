Премьер Израиля в Паняряй: мы больше никогда не будем уязвимыми

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Находящийся в пятницу в Литве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил находящееся на окраине Вильнюса лес в Паняряй, где в годы Второй мировой войны были убиты более 100 тыс. человек, в основном еврейской национальности.

Возложив венок к Паняряйскому мемориалу, он заявил, что находится «в лесу смерти», рядом с которым был убит и его родившийся в Креве дедушка.

Б. Нетаньяху сказал, что вынес два урока из Холокоста, и отметил, что евреи никогда в будущем не будут уязвимыми.

«Прежде всего, мы должны бороться с варварством, либо оно нас всех сожжет. Второе, евреи никогда больше не должны быть уязвимыми», — сказал израильский премьер.

«Я хочу обратиться к своему дедушке: саба, я вернулся в этот лес смерти в качестве премьер-министра Израиля. Мы никогда больше не будем уязвимыми», — сказал Б. Нетаньяху, произнеся слово дедушка на иврите.

«У нас есть государство, у нас есть армия, и мы сможем себя защитить», — добавил он.

По информации Литовской общины евреев, бабушка израильского премьера Сара Лурье Милейкауски родилась в 1885 году в Шядуве, а дедушка — Натан Милейковский — в 1879 году в Крево (сейчас Беларусь). Дедушка израильского премьера был активным сионистским активистом, раввином.

Оккупировавшие Литву немцы в 1941 году избрали местом массового уничтожения незавершенную топливную базу в лесу рядом с железнодорожной станцией Панеряй. Массовые расстрелы евреев начались в середине июля этого года.

Жертв расстреливала немецкая полиция безопасности и подчиненный ей Особый отряд, большинство членов которого составляли литовцы. Подсчитано, что в 1941–1944 годах в Паняряй было убито более 100 тыс. человек, количество погибших здесь евреев может достигать около 70 тысяч. Прочие жертв — военные местных литовских военных подразделений, цыгане, участники польского движения сопротивления, коммунисты, советские военнопленные.

В годы нацистской оккупации фашисты и их коллаборационисты- литовцы в целом уничтожили около 195 тыс. литовских евреев. До конца войны дожили около 5-10% литовских евреев.

Сейчас в Литве проживает около 3 тыс. евреев.

BNS