Премьер: «Латыши нам — не братья»

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«Латыши и литовцы — не братья, а конкуренты», — заявил на встрече с избирателями в Лаздияй премьер-министр Саулюс Сквярнялис, планирующий выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на предстоящих выборах.

Отвечая на вопросы жителей Лаздияйского района, премьер назвал своими приоритетами стратегическое партнерство Литвы с США и Польшей. Говоря же об отношениях с Латвией, Сквярнелис объявил, что два народа являются «не братьями, а конкурентами во многих сферах».

Президент Даля Грибаускайте, отвечая на вопрос журналистов о том, что она думает по данному поводу, сказала, что своими высказываниями премьер позорится на международном уровне.

«Нужно было умудриться вернуться из израильской командировки с нотой протеста из Палестины, да еще сказать кое-что о ближайших соседях».

Напомним, полтора месяца назад палестинцы вручили Литве ноту из-за посещения премьером Восточного Иерусалима с израильскими должностными лицами и решения не посещать Палестинскую автономию.

Цитата С. Сквярнялиса о жителях Латвии была обнародована на портале LRT.lt. Сам же премьер несколько позже в социальной сети Facebook заявил, что эта цитата неточная. «С латышами мы являемся друзьями, соседями, нас связывают очень тесные узы, общая история. Однако мы являемся и конкурентами в том, что касается энергетики, морских портов, погрузок, транспорта. С Латвией до сих пор не разрешен вопрос демаркации морской границы», – пояснил премьер.

После слов о том, что латыши – не братья, в Facebook появилось группа «Братья, не конкуренты», к которой добавилось несколько тысяч человек, — тех, кто выражает любовь и симпатию соседям-латышам.

Кроме того, Д. Грибаускайте раскритиковала и действия премьера по поводу Островецкой атомной электростанции, которую он предложил белорусской стороне превратить в станцию газовой когенерации. Оказывается, это решение не было согласовано с президентом. «Конституцией предусматривается, что решения принимает лишь президент. Внешняя политика осуществляется вместе с правительством. Поскольку эта тема не обсуждалась, а это – стратегическая цель внешней политики, полагаю, что данное заявление – антиконституционное действие», – сказала Д. Грибаускайте.

Однако премьер заявил, что раскритиковавшая его из-за внешней политики президент Даля Грибаускайте участвует в предвыборной кампании. Поскольку свои заявления она сделала в минувшее воскресенье, во время второго тура муниципальных выборов.

«Расцениваю как участие президента в предвыборной кампании и еще в тот день, когда запрещено агитировать. Больше никаких оценок не будет», – сказал С. Сквярнялис журналистам.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ