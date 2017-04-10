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Премьер: Литва готова вносить вклад в борьбу с терроризмом

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 10, 13:00   |   Комментариев: 0

Литва готова помогать союзникам в борьбе с очагами терроризма, заявил литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис после выпада в шведской столице Стокгольме, где грузовик наехал на толпу людей.

Атаку, унесшую жизни четырех человек, С. Сквярнялис назвал “подлежащим осуждению поступком, у которого не может быть оправданий, а инициаторам это в любом случае не поможет добиться желаемых целей”.

“Мы готовы помочь союзникам в общей борьбе с очагами терроризма.   Этот выпад еще раз показал, что, спецслужбы должны активно сотрудничать, эффективно обмениваться информацией. Но, очевидно, что нужна и надлежащая превенция, и наблюдение”, – сказал глава правительства, выражая соболезнования.

Швецию он назвал страной, которая “для многих является образцом для подражания и успеха”.

Президент Даля Грибаускайте сказала, что “Литва осуждает ничем неоправданную жестокость и выражает солидарность со шведским народом”.

BNS

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