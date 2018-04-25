Премьер Литвы едет в Брюссель встретиться с генсеком НАТО

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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис на следующей неделе посетит Брюссель, где обсудит с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом возможности блока прислать дополнительные силы в Литву.

«У нас много разных вопросов по политике нашей безопасности и обороны. Это та же противовоздушная оборона (ПВО) или расширение инициативы батальона НАТО в Литве», — сказал в четверг BNS вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

ПВО — одно из самых слабых мест литовской армии.

Литва добивается, чтобы осуществляемая сейчас в странах Балтии миссия воздушной полиции НАТО стала составной частью ПВО. Это означает, что несущие дежурство в небе Балтии истребители стран-членов Альянса в случае кризиса смогли бы выполнять боевые задачи.

Балтийские страны также добиваются помощи НАТО в строительстве архитектуры региональной ПВО, а также объединения в одну оборонную схему систем ПВО малой, средней и большой дальности.

У Литвы сейчас имеются только системы ПВО малой дальности, она подписала договор о закупке систем средней дальности.

«Для нас, как для небольшого государства это очень дорогостоящий, сложный вопрос. Поэтому здесь нужна солидарность наших партнеров», — сказал Д. Матулёнис.

Кроме того, страны Балтии просят Альянс, чтобы размещенные в них в прошлом году международные натовские батальоны были пополнены силами поддержки с воздуха и с моря.

В Литве этот батальон размещен в Йонавском районе, в Рукле.

По словам Д. Матулёниса, премьер также обсудит с генсеком НАТО возможности повышения мобильности вооруженных сил в Европе, отношения с Россией и Украиной, усилия самой Литвы по обеспечению безопасности.

В этом году Литва первые должна выделить на оборону 2% своего валового внутреннего продукта.

BNS