Премьер Литвы: фамилия А. Ротенберга мне известна из справок служб безопасности

🔊 Воспроизвести

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис признал, что фамилия российского олигарха Аркадия Ротенберга, у компании которого через посредников закупает удобрения концерн Agrokonernas, находящийся в управлении лидера правящих «аграриев» Рамунаса Карбаускиса, известна ему из справок, представляемых службами безопасности.

«Да, это фамилия мне известна. И не только из СМИ, но и из предоставляемой мне информации с грифом «секретно», поэтому больше по этому вопросу я ничего не отвечу», – заявил С. Сквярнялис.

Об этом премьер заявил в четверг в сейме, отвечая на вопросы оппозиции о связях лидера «аграриев» (Литовского союза крестьян и зеленых, ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса с предпринимателями, близкими к окружению российского президента Владимира Путина.

Глава правительства заявил, что обращался в Департамент госбезопасности (ДГБ) по поводу бизнес-связей Р. Карбаускиса и запрашивал информацию о том, представляет ли политик угрозу нацбезопасности. Он не комментировал ответ ДГБ, но сказал, что нет данных в пользу того, что Р. Карбаускис представлял бы угрозу нацбезопасности.

С. Сквярнялис подчеркнул, что у депутата Р. Карбаускиса есть разрешение работать с секретной информацией. Он также сказал, что МИД оценил ситуацию.

«Рабочая группа по международным санкциям оценила ситуацию, и министр или отвечающий за эту область госслужащий готовы предоставить членам сейма информацию, если только вопросы парламентариев будут направлены подходящему адресату», – сказал С. Сквярнялис.

«Насколько мне известно, не установлено факта нарушения международных санкций, указанная в СМИ компания торгует с многими крупными компаниями в Литве и Евросоюзе», – добавил премьер.

Вопросы премьеру выдвинула парламентская оппозиция.

Литовское радио и ТВ LRT недавно сообщило, что Agrokoncernas закупает через посредника в Дубае удобрения российской компании «Минудобрения». По данным LRT, более 80% последней принадлежит А. Ротенбергу – в отношении его в связи с близкими связями с В. Путиным с 2014 года применяются международные санкции, однако самих «Минудобрений» в списке санкционных компаний нет.

10 оппозиционных парламентариев спрашивали премьера, не вредят ли такие связи международной репутации страны, внешнеполитическим интересам Литвы. Оппозиция убеждена, что премьера должен заботить бизнес Р. Карбаускиса, поскольку «такие связи лидера правящей партии с Кремлем и близкими к нему лицами могут представлять угрозу нацбезопасности».

BNS