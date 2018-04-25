Премьер Литвы готовится к визиту в Израиль

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Литовский премьер-министр готовится к своему первому визиту в Израиль.Он планируется на 28-29 января, сообщил BNS вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

С. Сквярнялис планирует встретится с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлиным.

Политики обсудят проблемы безопасности регионов Балтийского моря и Ближнего востока, экономическое сотрудничество стран, отношения Израиля с Евросоюзом.

«Мы действительно готовы повторить, что мы являемся и можем быть теми, кто представит позицию Израиля более обширно в Европейском Союзе, с тем, чтобы повысить взаимопонимание между ЕС и Израилем», – утверждает Д. Матулёнис.

Литва традиционно входит в группу поддерживающих Израиль в Европе, отчасти в связи с историей Холокоста и согласования позиций с США.

Однако в последнее время литовской дипломатии все чаще приходится лавировать между расходящимися мнения ЕС и США, например в решении вопроса о признании Иерусалима столицей.

Б. Нетаньяху находился в Литве в августе прошлого года. Тогда литовский премьер заявил, что Литва инициирует встречу министров ЕС и Израиля по террористическим угрозам, однако эта встреча пока так и не состоялась.

С. Сквярнялис в Израиле также планирует встретится с общиной литваков, принять участие в двухстороннем бизнес-форуме и конференции по вопросам кибербезопасности.

Премьер посетить израильский мемориальный центр памяти Холокоста «Яд Вашем».

Во время визита он избежит палестинских территорий, хотя их посещали во время прежних визитов в Израиль президент Даля Грибаускайте и председатель парламента Викторас Пранцкетис.

BNS