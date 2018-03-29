Премьер Литвы говори, что вероятных кандидатов в министры юстиции отпугивает и зарплата

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что вероятных кандидатов на должность министра юстиции отпугивает и нежелание втягиваться в политику, и слишком низкая зарплата.

По его словам, претендент возглавить Минюст должен быть из сообщества правоведов, однако у него должна быть возможность зарабатывать больше.

Премьер также сказал, что некоторые не хотят идти на эту должность из-за политических интриг или публичности.

“У людей может быть своя юридическая деятельность, что очень важно для адвокатов и, возможно, судей. Это позиции, которые и безопаснее, и позволяют, возможно, зарабатывать намного больше, в конце концов, некоторым людям не хочется попасть в мясорубку политических интриг, политической борьбы. Это неизбежно. Другие, вероятно, не хотят и такой публичности, думают о семьях”, – сказал С. Сквярнялис во время видеоконференции портала 15min.lt в четверг.

“Действительно было несколько человек, с которыми я говорил, которые были бы сильными, способными, но по самым разным сообщениям идти в политику не хотят”, – добавил он.

По словам премьера, спешить с назначением министра юстиции нет смысла, важно найти самого лучшего кандидата.

Эта должность вакантна с 9 марта, когда после президентской критики с нее уволилась Милда Вайнюте.

В прошлом году средняя зарплата министра юстиции “на руки” была почти 2,6 тыс. евро.

BNS

Метки: Литва