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Премьер Литвы: инфляция “не съест” рост доходов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 12, 11:00   |   Комментариев: 0

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис полагает, что отношение к инфляции в Литве более чувствительное, чем нужно, и уверяет, что рост цен не будет таким большим, чтобы он мог опередить рост заработной платы.

“5% (инфляции – BNS) точно не будет, по тому, что намечено, в этом году в частном секторе реально намечается рост зарплаты 10%, в госсекторе – более 6%. И если оценивать бюджет следующего года, то точно инфляция все “не съест”, – сказал С. Сквярнялис радиостанции Ziniu radijas в четверг.

Годовая инфляция (в сентябре по сравнению с сентябрем 2016 года) была 4,8%, а среднегодовая инфляция была 3% (в августе – 4,4% и 2,6% соответственно).

С учетом ускорения роста цен на услуги, который наблюдается с апреля, Минфин в сентябре прогнозировал, что среднегодовая инфляция в этом году составит 3,5% – на 0,1 проц. пункта больше, чем прогнозировалось весной.

BNS

Метки: 

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